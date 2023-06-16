Психотерапевт Кузнецов раскрыл мужчинам из РФ причины снижения либидо

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С сексуальными дисфункциями сталкивается каждый третий мужчина в мире, независимо от возраста. Снижение либидо у мужчин называют гипоактивным расстройством сексуального влечения. Связано оно может быть с биологическими, психологическими и социальными факторами, рассказал врач-психотерапевт, сексолог Андрей Кузнецов, сообщает Газета.Ru.

Фото: freepik.com/zinkevych

По словам эксперта, психологический фактор — один из важнейших. Причинами нарушений в интимной сфере могут быть стрессы, тревога и депрессии. Серьёзное влияние на снижение либидо оказывают проблемы в отношениях: измены, насилие, неуважение к партнеру, созависимые отношения, добавил специалист.

Он объяснил, что к снижению сексуального желания могут приводить и различные заболевания, например, сопровождающиеся дефицитом тестостерона, гормонов щитовидной железы и повышением уровня пролактина. На либидо негативно влияют поражение сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, сахарный диабет, инсульт, эпилепсия, а также расстройства пищевого поведения.

Причиной снижения половой функции может быть и побочное действие лекарственных препаратов, заключил собеседник издания.

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Снижение либидо - ранние признаки