Вероятность сердечного приступа или инсульта в ближайшие десять лет очень высока, если у мужчины развивается эректильная дисфункция. Недостаток кровотока в данном случае указывает и на проблемы в других частях тела, а именно — в сердце и мозге. Об этом заявили учёные из Центра мужского здоровья при Нью-Йоркском университете.
Американские эксперты перечислили пять симптомов, которые не стоит оставлять без внимания.
Наиболее опасным вторым признаком надвигающихся проблем со здоровьем после ЭД специалисты назвали затруднённое глотание. Дисфагия — один из признаков болезни Барретта, а также она может быть предвестником рака пищевода.
Другие важные симптомы: изменения в испражнениях, изменение родинок и проблемы с мочеиспусканием и пожелтением кожи, белков глаз и слизистых оболочек.
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