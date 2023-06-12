Мужчин предупредили, как тело сигнализирует о приближении рака и инсульта

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вероятность сердечного приступа или инсульта в ближайшие десять лет очень высока, если у мужчины развивается эректильная дисфункция. Недостаток кровотока в данном случае указывает и на проблемы в других частях тела, а именно — в сердце и мозге. Об этом заявили учёные из Центра мужского здоровья при Нью-Йоркском университете.

Фото: freepik.com/zinkevych

Американские эксперты перечислили пять симптомов, которые не стоит оставлять без внимания.

Наиболее опасным вторым признаком надвигающихся проблем со здоровьем после ЭД специалисты назвали затруднённое глотание. Дисфагия — один из признаков болезни Барретта, а также она может быть предвестником рака пищевода.

Другие важные симптомы: изменения в испражнениях, изменение родинок и проблемы с мочеиспусканием и пожелтением кожи, белков глаз и слизистых оболочек.

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Уролог отвечает на неловкие вопросы о мужском здоровье