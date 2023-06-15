Диетолог Елена Соломатина предупредила, что есть кабачки опасно людям с проблемами с ЖКТ. Как отметила специалист, блюдо с этим продуктом содержит мягкую клетчатку.
"Она всё равно будет делать лёгкий пилинг, проходя по желудочно-кишечному тракту", — сказала врач.
Как сообщает Москва 24, эксперт сравнила такую еду с нежной мочалкой, которой человек проводит по ране. Произойдёт обострение, пояснила собеседница издания. Она призвала исключить кабачки из рациона людей, которые страдают от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Жареные кабачки не стоит употреблять при панкреатите и холецистите, добавила Соломатина.
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