Врач назвала группы людей, которым необходимо исключить из рациона кабачки

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что есть кабачки опасно людям с проблемами с ЖКТ. Как отметила специалист, блюдо с этим продуктом содержит мягкую клетчатку.

Фото: pixabay.com

"Она всё равно будет делать лёгкий пилинг, проходя по желудочно-кишечному тракту", — сказала врач.

Как сообщает Москва 24, эксперт сравнила такую еду с нежной мочалкой, которой человек проводит по ране. Произойдёт обострение, пояснила собеседница издания. Она призвала исключить кабачки из рациона людей, которые страдают от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Жареные кабачки не стоит употреблять при панкреатите и холецистите, добавила Соломатина.

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