Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Источник: "Спартак" изменит название своего стадиона
В воздух подняты стратегические ракетоносцы Ту-95мс и Ту-22м3 — Украина ждёт ракеты
Что происходит с российским заводом Hyundai: Подробности раскрыли власти Северной столицы
Совершенно пустой город: репортаж Дарьи Асламовой из Шебекино
Резервы армии РФ перешли в контратаку, отбросили ВСУ и выровняли линию фронта на Времевском выступе
Переход на кириллицу: последствия для АвтоВАЗа
Советник Дэвид Пайн: Зеленскому придётся пойти на капитуляцию, которую потребуют от него США
Lada увеличит производство за счет привлечения осужденных
Депутат Госдумы Делимханов вышел на связь, опровергнув сообщения украинских СМИ о своей гибели

Эндокринолог рассказала, как не допустить перетекания преддиабета в диабет

2:00
Здоровье

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова в беседе с Pravda.Ru рассказала о причинах возникновения преддиабетного состояния.

Эндокринолог рассказала, как не допустить перетекания преддиабета в диабет
Фото: pxhere. com

Представитель Медицинского центра династии Гончаровых объяснила, что преддиабет говорит о нарушении толерантности к углеводам.

"Преддиабет — это пограничное состояние между здоровьем и болезнью, когда ещё есть резервы организма, и при соблюдении правил управления питанием, образа жизни, дозированных физических нагрузок, возможно, лечение сопутствующих заболеваний — мы можем добиться возвращения человека в когорту здоровых", — объяснила врач.

Гончарова отметила, если же ничего не предпринимать, то в течение достаточно быстрого времени — от полугода до 4-5 лет, это состояние перейдёт в классический диабет со всеми проявлениями и ранними, и поздними осложнениями сахарного диабета.

"Преддиабет означает, что снижены способности поджелудочной железы выделять определенное количество инсулина", — рассказала медик.

Эндокринолог объяснила, что необходимо исключить эмоционально значимые колебания, так как отрицательные эмоции тоже приводят к повышению уровня глюкозы в крови за счёт повышения гормонов стресса в крови. Она призвала заняться лечением сопутствующих заболеваний, которые могут усугублять нарушение толерантности к глюкозе.

"При диспансеризации или при самоконтроле уровень глюкозы в крови больше, чем 5,8 миллимоль на литр, но ниже чем 7 миллимоль на литр", — рассказала врач.

Она отметила, что если показатели отличаются от критериев нормы, тогда врач-эндокринолог или терапевт устанавливают диагноз нарушения толерантности к углеводам, или, если эти цифры еще выше, то ставится диагноз сахарный диабет.

Ранее врач-эндокринолог рассказала, как переедание связано с депрессией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сахарный Диабет. Преддиабет: нарушение гликемии натощак, нарушение толерантности к глюкозе.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Утренний симптом, предупреждающий об угрозе для жизни, назвал врач Марк Гадзиян

Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.

Врач Марк Гадзиян назвал гражданам РФ опасный для жизни утренний симптом
InfoBRICS: Россия уничтожила большую часть БМП Bradley из-за двух просчётов ВСУ
Две ошибки ВСУ привели к уничтожению БМП Bradley на фронте — InfoBRICS
ВКС, "ядерка", мобилизация: чем и где Путин создаст "санитарную зону" в Незалежной
Могут депортировать: россиянин из Антальи рассказал об отношении турков к русским
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Кадышева поразила всех внешним видом после долгого отсутствия
На въезд в Россию выстроилась очередь из украинцев
Что интересного в БМП Bradley для российского ВПК?
Что интересного в БМП Bradley для российского ВПК?
Последние материалы
Что происходит с российским заводом Hyundai: Подробности раскрыли власти Северной столицы
Совершенно пустой город: репортаж Дарьи Асламовой из Шебекино
Резервы армии РФ перешли в контратаку, отбросили ВСУ и выровняли линию фронта на Времевском выступе
Переход на кириллицу: последствия для АвтоВАЗа
Советник Дэвид Пайн: Зеленскому придётся пойти на капитуляцию, которую потребуют от него США
Lada увеличит производство за счет привлечения осужденных
Депутат Госдумы Делимханов вышел на связь, опровергнув сообщения украинских СМИ о своей гибели
Специальный трековый автомобиль Lotus Evija X появился на шпионских фотографиях в Нюрбургринге
Land Rover Discovery Sport 2024 получит новый интерьер
Наступление ВСУ на фланге у Артёмовска: ожесточённый бой идёт много часов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников