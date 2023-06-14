Эндокринолог рассказала, как не допустить перетекания преддиабета в диабет

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова в беседе с Pravda.Ru рассказала о причинах возникновения преддиабетного состояния.

Фото: pxhere. com

Представитель Медицинского центра династии Гончаровых объяснила, что преддиабет говорит о нарушении толерантности к углеводам.

"Преддиабет — это пограничное состояние между здоровьем и болезнью, когда ещё есть резервы организма, и при соблюдении правил управления питанием, образа жизни, дозированных физических нагрузок, возможно, лечение сопутствующих заболеваний — мы можем добиться возвращения человека в когорту здоровых", — объяснила врач.

Гончарова отметила, если же ничего не предпринимать, то в течение достаточно быстрого времени — от полугода до 4-5 лет, это состояние перейдёт в классический диабет со всеми проявлениями и ранними, и поздними осложнениями сахарного диабета.

"Преддиабет означает, что снижены способности поджелудочной железы выделять определенное количество инсулина", — рассказала медик.

Эндокринолог объяснила, что необходимо исключить эмоционально значимые колебания, так как отрицательные эмоции тоже приводят к повышению уровня глюкозы в крови за счёт повышения гормонов стресса в крови. Она призвала заняться лечением сопутствующих заболеваний, которые могут усугублять нарушение толерантности к глюкозе.

"При диспансеризации или при самоконтроле уровень глюкозы в крови больше, чем 5,8 миллимоль на литр, но ниже чем 7 миллимоль на литр", — рассказала врач.

Она отметила, что если показатели отличаются от критериев нормы, тогда врач-эндокринолог или терапевт устанавливают диагноз нарушения толерантности к углеводам, или, если эти цифры еще выше, то ставится диагноз сахарный диабет.

Ранее врач-эндокринолог рассказала, как переедание связано с депрессией.

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Сахарный Диабет. Преддиабет: нарушение гликемии натощак, нарушение толерантности к глюкозе.