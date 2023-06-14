Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему не стоит вознаграждать себя едой.
Медик отметила, что не нужно воспринимать еду как награду за какое-то успешное дело. Она сравнила такой подход с рефлексами собаки академика Павлова.
Эндокринолог считает, что красиво сервированная еда должна приносить удовольствие. Она посоветовала наслаждаться каждым кусочком, неспешно пережевывая и ощущая вкус пищи.
"Если вы уже относитесь к еде, как к главному (если не единственному) удовольствию в жизни, к сожалению, это говорит о расстройстве пищевого поведения", — написала врач в своём Telegram-канале.
Павлова объяснила, что излишнее сосредоточение на еде может свидетельствовать о развитии депрессивного расстройства. Такое поведение ведёт к избыточной массе тела и прочим проблемам со здоровьем.
Ранее эндокринолог назвала самые опасные продукты для сосудов.
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