Врач-эндокринолог рассказала, как переедание связано с депрессией

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему не стоит вознаграждать себя едой.

Фото: health.news

Медик отметила, что не нужно воспринимать еду как награду за какое-то успешное дело. Она сравнила такой подход с рефлексами собаки академика Павлова.

Эндокринолог считает, что красиво сервированная еда должна приносить удовольствие. Она посоветовала наслаждаться каждым кусочком, неспешно пережевывая и ощущая вкус пищи.

"Если вы уже относитесь к еде, как к главному (если не единственному) удовольствию в жизни, к сожалению, это говорит о расстройстве пищевого поведения", — написала врач в своём Telegram-канале.

Павлова объяснила, что излишнее сосредоточение на еде может свидетельствовать о развитии депрессивного расстройства. Такое поведение ведёт к избыточной массе тела и прочим проблемам со здоровьем.

Ранее эндокринолог назвала самые опасные продукты для сосудов.

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