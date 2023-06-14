Врач Кашух раскрыла неожиданную пользу кваса

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала квас традиционным русским напитком. Как подчеркнула специалист, он полезен для здоровья.

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"Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин. Они необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем", — объяснила эксперт.

Как сообщает Газета.Ru, по словам собеседницы издания, напиток уберегает от ломкости сосудов. Вместе с этим гастроэнтеролог отметила, что далеко не любой квас можно назвать полезным.

В составе промышленного кваса есть много сахара, красителей и ароматизаторов, предупредила специалист. Подобный напиток не стоит употреблять людям, страдающим от диабета, проблем с ЖКТ и печенью, гипертонии. Также Кашух предостерегла худеющих граждан.

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