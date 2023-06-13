Диетолог рассказала, что квас помогает нормализовать артериальное давление

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Кристина Плотникова перечислила полезные свойства кваса.

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Эксперт объяснила, что квас улучшает работу центральной нервной системы благодаря содержащимся в нём аминокислотам (аспарагин и глицин), которые способствуют ускорению мышления.

Квас, по словам диетолога, помогает снизить уровень стресса, а натрий и магний нормализует работу нервной системы. Кроме того, любимый россиянами напиток укрепляет кости, так как содержит кальций.

"В квасе содержится глицин, который можно считать незаменимым веществом для работающих интеллектуально людей. Он улучшает память, снижает напряжение, препятствуя формированию стрессов», — цитирует слова Плотниковой "Лента.ру".

Содержащиеся в составе кваса витамины B6, PP и группа E способствуют нормализации артериального давления и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

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