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Диетолог рассказала, что квас помогает нормализовать артериальное давление

1:05
Здоровье

Диетолог Кристина Плотникова перечислила полезные свойства кваса. 

Диетолог рассказала, что квас помогает нормализовать артериальное давление
Фото: https://pbs.twimg.com/

Эксперт объяснила, что квас улучшает работу центральной нервной системы благодаря содержащимся в нём аминокислотам (аспарагин и глицин), которые способствуют ускорению мышления. 

Квас, по словам диетолога, помогает снизить уровень стресса, а натрий и магний нормализует работу нервной системы. Кроме того, любимый россиянами напиток укрепляет кости, так как содержит кальций.

"В квасе содержится глицин, который можно считать незаменимым веществом для работающих интеллектуально людей. Он улучшает память, снижает напряжение, препятствуя формированию стрессов», — цитирует слова Плотниковой "Лента.ру". 

Содержащиеся в составе кваса витамины B6, PP и группа E способствуют нормализации артериального давления и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. 

Ранее диетолог Антонина Стародубова объяснила, как сделать окрошку полезней.

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ПОЛЬЗА И ВРЕД КВАСА.Вся правда о квасе
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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