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RG.RU: врач-диетолог Громова перечислила гражданам РФ "вредные" продукты, которые на самом деле полезны

1:56
Здоровье

Врач-диетолог из сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ирина Громова составила рейтинг продуктов, которые некоторые специалисты считают вредными, и объяснила, почему на самом деле они нужны для сбалансированного питания.

RG.RU: врач-диетолог Громова перечислила гражданам РФ "вредные" продукты, которые на самом деле полезны
Фото: pixabay.com

"Их польза зависит от количества, времени потребления, ограничений по возрасту или диете", — специалист "Российской газете" (RG.RU).

Кофе

При умеренном потреблении данный напиток может повысить концентрацию внимания и укрепить иммунную систему. Кофе помогает бороться с вирусами и снижает риск развития некоторых хронических заболеваний. Можно спокойно выпивать до трёх чашек кофе в день при отсутствии противопоказаний.

Масло

Многие считают его источником "плохого" холестерина. Однако организму нужны животные жиры в умеренных количествах для образования клеточных мембран, синтеза витамина D и стероидных гормонов. Считается полезным потреблять до 30 г сливочного масла в день для мужчин и до 20 г для женщин.

Алкоголь

В небольших дозах он может оказывать положительное воздействие. Винный спирт снижает свёртываемость тромбоцитов, фибриногена и липопротеинов низкой плотности, нормализует артериальное давление, пульс и расширяет диаметр коронарных и периферических сосудов. В небольших дозах даже рекомендуется употребление вина в период восстановления после болезни.

Молоко

Данный продукт следует исключить только тому небольшому проценту людей, у которых имеется лактазная недостаточность и непереносимость (аллергия) на молочный белок — казеин. Для всех остальных этот напиток полезен. Он содержит легкоусвояемый белок, а также витамины А, Е, D и множество микроэлементов.

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Молоко: польза или вред?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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