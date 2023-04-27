АиФ: врач Мансурова предостерегла от употребления кофе натощак

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют разные мнения о кофе и его влиянии на здоровье. Некоторые считают, что этот напиток скорее полезный, чем вредный, тогда как другие утверждают обратное. Об этом подробно рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Она объясняет, что пить кофе натощак нежелательно, поскольку это может привести к раздражению слизистой оболочки желудка и забросу желчи. Это провоцирует изжогу, тошноту и гастрит. Лучше употреблять напиток после полноценного завтрака, причём не сразу, а через два-три часа.

"Пик выработки кортизола приходится на 8-9 часов утра, поэтому в это время от кофе лучше отказаться. Спад гормона стресса происходит к 10-12 часам — тут как раз хороша будет чашечка кофе. Также для бодрости можно принять чашечку кофе в промежуток между 14 и 17 часами", — передаёт слова Мансуровой aif.ru.

Диетолог предупреждает, что напиток может быть противопоказан людям с диагностированной доброкачественной опухолью, так как кофеин повышает риск перерождения новообразования и его рост.

"Также с кофе стоит быть поаккуратнее тем, у кого отмечается повышенная тревога или даже есть панические атаки. Ведь кофе стимулирует учащение сердцебиения, приводя к тахикардии и повышению чувства тревоги", — рассказала врач.

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Кофе по утрам: польза и вред