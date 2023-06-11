Метанол нельзя почувствовать в алкогольном напитке. Об этом рассказал врач-нарколог Василий Шуров в беседе с РИАМО.
Специалист объяснил, что пахнет метанол так же, как и этиловый спирт, на вкус горький, не имеет цвета и даёт состояние опьянения. Разница, причём очень большая, всё же есть: этанол распадается на ацетальдегид — токсичное, но не смертельное вещество. С последствиями похмелья, которое является отравлением, организм справиться может.
Но метанол под действием той же самой алкогольдегидрогеназы, к сожалению, распадается на формальдегид и муравьиную кислоту, добавил доктор. И оба эти вещества являются ядом. Достаточно 10 мл метанола, чтобы ослепнуть, а 50-80 мл убьют человека гарантированно.
Практически невозможно различить подвох в сидре, а из-за красителей и других составляющих получается очень токсичная смесь, заключил Шуров.
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