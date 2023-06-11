РИАМО: нарколог Шуров объяснил, можно ли почувствовать метанол в алкогольном напитке

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Метанол нельзя почувствовать в алкогольном напитке. Об этом рассказал врач-нарколог Василий Шуров в беседе с РИАМО.

Фото: pixabay. com

Специалист объяснил, что пахнет метанол так же, как и этиловый спирт, на вкус горький, не имеет цвета и даёт состояние опьянения. Разница, причём очень большая, всё же есть: этанол распадается на ацетальдегид — токсичное, но не смертельное вещество. С последствиями похмелья, которое является отравлением, организм справиться может.

Но метанол под действием той же самой алкогольдегидрогеназы, к сожалению, распадается на формальдегид и муравьиную кислоту, добавил доктор. И оба эти вещества являются ядом. Достаточно 10 мл метанола, чтобы ослепнуть, а 50-80 мл убьют человека гарантированно.

Практически невозможно различить подвох в сидре, а из-за красителей и других составляющих получается очень токсичная смесь, заключил Шуров.

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