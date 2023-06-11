"RG.RU": врач-реаниматолог Лишова рассказала, как действовать в случае отравления метанолом

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Сети активно обсуждают историю с недавним смертельным отравлением россиян сидром. Пользователи делятся советами. как оказать первую помощь при таком виде отравления. Некоторые рекомендуют употребить небольшое количество водки (этилового спирта с концентрацией 40%), что якобы может смягчить негативные последствия отравления метанолом. Анестизиолог и реаниматолог Екатерина Лишова прояснила этот вопрос в беседе с "Российской газетой".

Фото: www.pexels. com

Специалист заявила, что этиловый спирт действительно является антидотом при отравлении метанолом, и при оказании медицинской помощи пострадавшим его использование рекомендуется официально.

Но если симптомы однозначно указывают на отравление метиловым спиртом, взрослому пострадавшему рекомендуется употребить не более 50-70 мл 40-процентного этанолового спирта или водки, добавила доктор.

При необходимости, лечение этанолом может продолжаться в сочетании с другими методами и после госпитализации, заключила собеседник издания.

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Отравление метанолом / записи Нарколога