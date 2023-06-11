О продуктах, которые помогут худеть

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты составили список продуктов, которые можно потреблять без вреда для фигуры.

На первом месте находится курятина. Это мясо имеет самое низкое количество калорий, если не считать рыбу. Куриное мясо содержит минерал селен, который помогает защитить клетки от свободных радикалов, образующихся во время тренировок. Если вы стремитесь похудеть, лучше не употреблять кожу курятины, так как она содержит больше всего калорий.

Также полезно употреблять

яблоки,

ягоды

и клубнику.

В яблоках содержится пектин, который создает ощущение сытости.

Овощи также являются полезными и насыщающими при минимальном количестве калорий.

Порция капусты содержит всего девять калорий на 100 грамм,

брокколи — 34 калории,

помидоры — 21 калория,

огурцы — 14 калорий.

Эти овощи идеальны для похудения!

Среди молочных продуктов творог отлично насыщает, содержащий всего 85 калорий на 100 грамм.

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