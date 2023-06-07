Всем известно, что овощи, фрукты, молочные продукты, рыбу и мясо следует хранить в холодильнике, если вы не собираетесь употреблять их в ближайшем будущем в пищу.
Фото: rus.postimees.ee
Список продуктов, которые, наоборот, лучше держать подальше от холодильника, чтобы они не портились быстрее, был назван изданием "Белновости".
Хлеб. Хлеб и выпечка могут храниться дольше в холодильнике, но их вкусовые качества страдают. Булочки и хлеб быстро теряют влагу и становятся черствыми, если их хранить там.
Помидоры. Для них лучше выбрать сухое, темное и прохладное место. В холодильнике их вкус может измениться, а соприкосновение с некоторыми фруктами и овощами может привести к быстрой порче.
Ягоды. Высокая влажность в холодильнике приведет к тому, что клубника и малина почти на следующий день покроются плесенью. Черника или смородина продержатся дольше, если они будут сухими.
Авокадо. Хорошо хранится без холодильника в сухом и прохладном месте. При низких температурах плоды портятся. В холодильник можно положить только нарезанный фрукт, предварительно поместив его в контейнер.
Чеснок и лук. Им не место в холодильнике. Лучше всего эти родственники чувствуют себя в сухом и темном месте. В холодильнике высокая влажность приведет к их быстрой порче.
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