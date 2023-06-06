Развеяны главные мифы о вреде глютена

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Вероника Гусакова успокоила население, заявив, что глютен абсолютно безвреден для здорового человека, а непереносимость лактозы есть практически у каждого и практически не мешает жить.

Фото: andreapolroo.ru

"Целиакия, или непереносимость глютена, является хроническим генетическим заболеванием, которым страдает 1% населения планеты. У здоровых людей слизистая оболочка тонкого кишечника полностью расщепляет глютен и всасывает его компоненты. Мифом является также утверждение о склеивании ворсинок кишечника при употреблении глютена", — приводит слова Гусаковой портал Life. ru.

Для определения непереносимости лактозы также существует генетический тест, который у большинства людей выявит полную или частичную непереносимость. Однако отказываться придётся только от молока. Кисломолочные продукты и сыр содержат уже частично расщеплённую бифидо- и лактобактериями лактозу и прекрасно усваиваются даже у людей с непереносимостью, добавляет эксперт.

Напомним, в последнее время безглютеновые диеты и отказ от молочных продуктов приобрели широкую популярность в обществе.

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Диетолог против мифов о глютене и хлебе / Анжела Тарасенко // Наука против