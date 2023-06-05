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Доктор Батлер назвал шесть признаков дефицита витамина В12 у человека

1:49
Здоровье

Если человек проснулся и уже чувствует себя уставшим, это не повод сразу применять добавки, такие как витамин В12. Доктор Джастин Батлер рассказал, какие признаки указывают на его дефицит в организме.

Доктор Батлер назвал шесть признаков дефицита витамина В12 у человека
Фото: freepik.com

Признаки нехватки витамина В12:

  • "мурашки" по коже;
  • недостаток энергии;
  • депрессия;
  • мышечная слабость;
  • хроническая усталость;
  • когнитивные проблемы (нарушение памяти и понимания окружающих).

Витамин В12 вырабатывается бактериями, которые обитают в почве. Из-за того, что человек употребляет в пищу исключительно мытые овощи и фрукты, получать его естественным путём стало сложно, говорит Батлер. Чем же восполнить дефицит?

Можно употреблять мясо и молочные продукты, но содержат они витамин В12 лишь потому, что животным дают эту добавку.

"Витамин В12 легче усваивается из добавок, чем из продуктов животного происхождения. Это важно, поскольку усвояемость снижается с возрастом и у всех старше 50 лет, независимо от диеты, вот почему людям следует рассмотреть возможность приема добавки", — пишет Express.

Витамин В12 помогает организму поддерживать здоровые нервные клетки и участвует в производстве ДНК и тесно взаимодействует с фолиевой кислотой, образуя красные кровяные тельца, помогая железу лучше усваиваться организмом и вырабатывать соединение, влияющее на иммунную функцию и настроение, сообщает доктор.

Если человек отметил у себя перечисленные выше признаки, ему необходимо сдать анализ крови на содержание витамина в организма, а потом обратиться к врачу, чтобы тот назначил необходимый препарат для приёма.

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Дефицит витамина В12😒 Натуральный витамин В12 VS синтетический
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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