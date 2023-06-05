Доктор Батлер назвал шесть признаков дефицита витамина В12 у человека

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человек проснулся и уже чувствует себя уставшим, это не повод сразу применять добавки, такие как витамин В12. Доктор Джастин Батлер рассказал, какие признаки указывают на его дефицит в организме.

Фото: freepik.com

Признаки нехватки витамина В12:

"мурашки" по коже;

недостаток энергии;

депрессия;

мышечная слабость;

хроническая усталость;

когнитивные проблемы (нарушение памяти и понимания окружающих).

Витамин В12 вырабатывается бактериями, которые обитают в почве. Из-за того, что человек употребляет в пищу исключительно мытые овощи и фрукты, получать его естественным путём стало сложно, говорит Батлер. Чем же восполнить дефицит?

Можно употреблять мясо и молочные продукты, но содержат они витамин В12 лишь потому, что животным дают эту добавку.

"Витамин В12 легче усваивается из добавок, чем из продуктов животного происхождения. Это важно, поскольку усвояемость снижается с возрастом и у всех старше 50 лет, независимо от диеты, вот почему людям следует рассмотреть возможность приема добавки", — пишет Express.

Витамин В12 помогает организму поддерживать здоровые нервные клетки и участвует в производстве ДНК и тесно взаимодействует с фолиевой кислотой, образуя красные кровяные тельца, помогая железу лучше усваиваться организмом и вырабатывать соединение, влияющее на иммунную функцию и настроение, сообщает доктор.

Если человек отметил у себя перечисленные выше признаки, ему необходимо сдать анализ крови на содержание витамина в организма, а потом обратиться к врачу, чтобы тот назначил необходимый препарат для приёма.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дефицит витамина В12😒 Натуральный витамин В12 VS синтетический