Если человек проснулся и уже чувствует себя уставшим, это не повод сразу применять добавки, такие как витамин В12. Доктор Джастин Батлер рассказал, какие признаки указывают на его дефицит в организме.
Витамин В12 вырабатывается бактериями, которые обитают в почве. Из-за того, что человек употребляет в пищу исключительно мытые овощи и фрукты, получать его естественным путём стало сложно, говорит Батлер. Чем же восполнить дефицит?
Можно употреблять мясо и молочные продукты, но содержат они витамин В12 лишь потому, что животным дают эту добавку.
"Витамин В12 легче усваивается из добавок, чем из продуктов животного происхождения. Это важно, поскольку усвояемость снижается с возрастом и у всех старше 50 лет, независимо от диеты, вот почему людям следует рассмотреть возможность приема добавки", — пишет Express.
Витамин В12 помогает организму поддерживать здоровые нервные клетки и участвует в производстве ДНК и тесно взаимодействует с фолиевой кислотой, образуя красные кровяные тельца, помогая железу лучше усваиваться организмом и вырабатывать соединение, влияющее на иммунную функцию и настроение, сообщает доктор.
Если человек отметил у себя перечисленные выше признаки, ему необходимо сдать анализ крови на содержание витамина в организма, а потом обратиться к врачу, чтобы тот назначил необходимый препарат для приёма.
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