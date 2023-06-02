Врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендует определённые продукты, которые способствуют улучшению памяти. Он поделился этой информацией с изданием "Москва 24".
Специалист советует включить в рацион продукты, которые стимулируют питание мозга и улучшают память. Он особо отмечает жирную морскую рыбу, которая является источником Омега-3 жирных кислот, йода и витамина D. Также рекомендуется употреблять кисломолочные продукты, которые нормализуют кишечную микрофлору и снимают воспаление, включая нейровоспаление.
В рацион также полезно добавить:
Кофе, какао и зелёный чай также могут способствовать улучшению памяти.
Важно отметить, что эти продукты следует употреблять в разумных количествах и в соответствии с индивидуальными потребностями организма.
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