Врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала о необычном свойстве бананов.
Специалист отмечает, что бананы являются отличным источником пищевых волокон, витаминов и микроэлементов. Однако не все знают, что употребление бананов может улучшать настроение, сообщает Газета.Ru.
Дело в том, что в бананах содержится аминокислота триптофан, которая регулирует уровень серотонина (гормона счастья) в организме человека. Нехватка этого гормона не только проявляется в пониженном настроении, но и вовсе может начаться депрессия. Регулярное употребление бананов может снизить риск развития таких последствий, отмечает диетолог.
Также банан богат витамином В6, который способствует поддержанию здоровья нервной системы. Кроме того, в нём содержатся глюкоза, фруктоза и сахароза, которые помогают надолго повысить уровень энергии.
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