Врач-диетолог Джутова рассказала о малоизвестном свойстве бананов

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала о необычном свойстве бананов.

Фото: rsport.ria.ru

Специалист отмечает, что бананы являются отличным источником пищевых волокон, витаминов и микроэлементов. Однако не все знают, что употребление бананов может улучшать настроение, сообщает Газета.Ru.

Дело в том, что в бананах содержится аминокислота триптофан, которая регулирует уровень серотонина (гормона счастья) в организме человека. Нехватка этого гормона не только проявляется в пониженном настроении, но и вовсе может начаться депрессия. Регулярное употребление бананов может снизить риск развития таких последствий, отмечает диетолог.

Также банан богат витамином В6, который способствует поддержанию здоровья нервной системы. Кроме того, в нём содержатся глюкоза, фруктоза и сахароза, которые помогают надолго повысить уровень энергии.

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