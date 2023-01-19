Врач: "Бананы, ананасы и сыр избавят от стресса"

Времена не выбирают. В жизни есть очень много ситуаций, не устраивающих нас, на которые мы не можем повлиять. Мы их не ищем, мы в них оказываемся. Часто они сопровождаются недостатком информации и невозможностью предугадать, куда события двинутся дальше. Неопределенность рождает тревожность, хронический стресс и эмоциональное выгорание. Регуляция организма срывается, провоцируя развитие психосоматических состояний. Как часто нам приходит в голову мысль — что бы такого съесть, чтобы успокоиться. Именно про такие продукты рассказал читателям Pravda.Ru врач высшей категории, кандидат медицинских наук Николай Матвеев.

Антистресс-продукты

Человеку свойственно заедать свои волнения. Уместно вспомнить о серотонине, гормоне, управляющем настроением и "благостным" отношением к жизни. Психотерапевты при тревожных и депрессивных состояниях широко используют таблетки, увеличивающие его содержание в крови. Аналогичного эффекта можно добиться, насытив организм одной из незаменимых аминокислот — триптофаном. Именно из неё синтезируется серотонин, нет триптофана — нет серотонина.

При низком серотонине страдает уровень мелатонина, гормона, нормализующего сон. То есть и настроение будет так себе, и в голове всякие мысли крутиться будут. Тревожность, увы, часто сама формирует себе порочный круг.

Триптофан в организме не синтезируется, мы получаем его из съеденного, и разные продукты содержат разное его количество.

Лидируют:

сыры (в 100 г — 3 дневных нормы);

соевые продукты;

яйца (желток);

орехи (кроме миндаля) и бобовые;

мясо птицы;

жирная рыба;

творог;

бананы, ананасы.

Возможно, вы замечали, что-то из этого списка вас приводит в эмоциональное равновесие. Триптофан есть практически везде, но других продуктов для достижения суточной нормы придётся съесть больше.

Усвоение триптофана требует достаточного количество кислорода и солнечного света, отчасти поэтому прогулки на свежем воздухе и физическая нагрузка улучшают настроение.

О любителях "волшебных таблеток" подумала современная медицина, выпускаются БАДы, содержащие L-триптофан. Продаются они свободно, но применять их надо разумно после одобрения доктором.

Практика убедила, управление настроением с помощью определенного рациона имеет право на существование!

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