Диетолог Афинская назвала продукт для завтрака, который запускает работу кишечника

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Лиза Афинская посоветовала россиянам есть на завтрак цельнозерновой хлеб вместо изделий из рафинированной муки для запуска работы кишечника.

Фото: REX/Shutterstock

По её словам, употребление такого продукта положительно скажется на состоянии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Кроме того, в своём Telegram-канале специалист отметила, что булгур, гречка, бурый рис и другие цельные крупы тоже улучшают функционирование органов пищеварения. Она также порекомендовала включить в рацион орехи, семена льна, фрукты, овощи, кефир, йогур без сахара и кимчи.

Ранее Афинская заявила, что антибиотики негативно влияют на ЖКТ, поэтому после их приёма необходимо соблюдать специальную диету. В меню следует добавить каши, крупы, оливки, виноград, бананы, чёрную смородину, морковь и какао, подчеркнула диетолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.