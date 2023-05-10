Антибиотики негативно влияют на работу кишечника, поэтому после приёма лекарственных препаратов необходимо восстановить работу важного органа, сообщила врач-диетолог Лиза Афинская.
По её словам, пациент после употребления антибиотиков должен скорректировать собственный рацион. Она отметила в Telegram-канале, что в меню необходимо включить следующие продукты:
Кроме того, врач посоветовала покупать йогурт без сахара или кефир для перекусов. Всё это поможет стабилизировать работу кишечника, а также улучшить настроение и общее самочувствие, заключила эксперт.
Ранее диетолог Игорь Строков призвал употреблять орехи, фрукты и овощи для снижения риска рака кишечника.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.