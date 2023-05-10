Врач-диетолог Афинская рассказала, как восстановить кишечник после приёма антибиотиков

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Антибиотики негативно влияют на работу кишечника, поэтому после приёма лекарственных препаратов необходимо восстановить работу важного органа, сообщила врач-диетолог Лиза Афинская.

Фото: /Shutterstock/

По её словам, пациент после употребления антибиотиков должен скорректировать собственный рацион. Она отметила в Telegram-канале, что в меню необходимо включить следующие продукты:

Различные каши;

Крупы (например, гречку или рис);

Фиолетовую кочанную и квашенную капусту;

Оливки;

Виноград;

Киноа;

Бананы;

Чёрную смородину;

Морковь;

Какао и зелёный чай.

Кроме того, врач посоветовала покупать йогурт без сахара или кефир для перекусов. Всё это поможет стабилизировать работу кишечника, а также улучшить настроение и общее самочувствие, заключила эксперт.

Ранее диетолог Игорь Строков призвал употреблять орехи, фрукты и овощи для снижения риска рака кишечника.

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