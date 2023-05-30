Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Армия России нанесла групповые удары по центрам принятия решений на Украине
Диетолог Пономарёва проинформировала граждан РФ о том, избавиться от жира на животе
Смолосемянники: особенности применения в кулинарии и медицине
В Перми откроют памятник посикунчику
Reuters: члены НАТО не очень-то хотят принимать в свои ряды Украину
В Удмуртии будут судить женщину, обвиняемую в убийстве любовницы мужа
Военкоры "Русской весны" допустили, что РФ нанесла удар по штабу ГУР в Киеве
Марков объяснил, почему Россия не должна отвечать Киеву на атаку дронов
Юрист Новицкий рассказал, могло ли расставание Дрожжиной с Цивином смягчить приговор суда в отношении неё

Стоматолог рассказала, как долго можно жевать жвачку без вреда для здоровья

0:54
Здоровье

Стоматолог Антонина Красовская объяснила, что использование жевательной резинки следует ограничить временем в 5-10 минут исключительно после приёма пищи. Это связано с тем, что за указанный период времени полость рта успевает восстановить свой кислотно-щелочной баланс.

Стоматолог рассказала, как долго можно жевать жвачку без вреда для здоровья
Фото: ya.ru

Информация об этом была опубликована в издании "СЭ".

По словам специалиста, в некоторых случаях врачи даже рекомендуют употребление жевательной резинки. Например, она может быть полезна для стимуляции выделения желудочного сока и очищения полости рта от крупных остатков пищи.

"Жевательная резинка может быть полезна в качестве временного решения, когда нет возможности почистить зубы или прополоскать рот после еды. Однако её следует выбирать без сахара, чтобы не нанести вред зубам", — рекомендовала стоматолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что Будет на Самом Деле Если Жевать Жвачку постоянно?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
"Мало не покажется": эксперты назвали главные цели ВКС РФ на Украине

Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
Опубликованы кадры уничтожения БТР с бойцами ВСУ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
"Все люди, всем надо жить": турист рассказал об отношении грузин к россиянам
Доставка оружия сорвана: ракеты "Калибр" разрушили порт Одессы
Гладков призвал присоединить Харьков к Белгородской области: обстрелов не будет
Гладков призвал присоединить Харьков к Белгородской области: обстрелов не будет
Последние материалы
Reuters: члены НАТО не очень-то хотят принимать в свои ряды Украину
В Удмуртии будут судить женщину, обвиняемую в убийстве любовницы мужа
Военкоры "Русской весны" допустили, что РФ нанесла удар по штабу ГУР в Киеве
Марков объяснил, почему Россия не должна отвечать Киеву на атаку дронов
Что нужно обязательно сделать туристу в Калмыкии
Юрист Новицкий рассказал, могло ли расставание Дрожжиной с Цивином смягчить приговор суда в отношении неё
Военный эксперт Матвийчук назвал возможные точки запуска беспилотников на Москву
Актриса Яна Поплавская: любой, кто направил беспилотник в сторону РФ, должен быть ликвидирован
NS: спецрадиостанция США передала коды перед ударом БПЛА по Москве
"Тонкости туризма": простые правила уберегут граждан РФ от ротавируса на море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников