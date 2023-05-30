Стоматолог рассказала, как долго можно жевать жвачку без вреда для здоровья

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог Антонина Красовская объяснила, что использование жевательной резинки следует ограничить временем в 5-10 минут исключительно после приёма пищи. Это связано с тем, что за указанный период времени полость рта успевает восстановить свой кислотно-щелочной баланс.

Фото: ya.ru

Информация об этом была опубликована в издании "СЭ".

По словам специалиста, в некоторых случаях врачи даже рекомендуют употребление жевательной резинки. Например, она может быть полезна для стимуляции выделения желудочного сока и очищения полости рта от крупных остатков пищи.

"Жевательная резинка может быть полезна в качестве временного решения, когда нет возможности почистить зубы или прополоскать рот после еды. Однако её следует выбирать без сахара, чтобы не нанести вред зубам", — рекомендовала стоматолог.

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