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Диетолог перечислила вредные привычки, которые приводят к перееданию

1:15
Здоровье

Диетолог Евгения Пегова поделилась информацией о вредных привычках, от которых следует избавиться, чтобы избежать переедания. Она утверждает, что лишний вес сам по себе уйдет.

Диетолог перечислила вредные привычки, которые приводят к перееданию
Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

"Во-первых, перестаньте перекусывать холодной пищей, особенно бутербродами. Сигнал о насыщении в таких случаях доходит до мозга медленнее. Если вы ещё и спешите, то, безусловно, съедите больше и немало", — приводит слова Пеговой портал "Подмосковье сегодня".

Она советует употреблять тёплую пищу и тщательно пережевывать каждый кусочек.

Второй совет — не ограничивайтесь обезжиренными продуктами.

"Во-первых, вы лишаете себя необходимых микроэлементов. Во-вторых, из-за их низкой калорийности вы съедаете больше, чем обычно", — объясняет диетолог.

Последний приём пищи должен происходить за 2-3 часа до сна. Кроме того, в рационе должно быть достаточное количество белка и сложных углеводов, так как они отвечают за ощущение сытости.

"И забудьте о привычке доедать всё до конца, если вы уже насытились. Многие люди регулярно переедают таким образом", — подчеркивает доктор.

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Скрытые Причины Переедания / Как Похудеть Без Диет и Спорта
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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