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Диетолог Пономарёва сообщила о 4 ошибках тех, кто хочет похудеть, но всё равно набирает вес

1:44
Здоровье

Даже если человек соблюдает диету и потребляет не так много калорий, стрелка весов всё равно может продолжать двигаться в большую сторону. Это может быть следствием четырёх распространённых ошибок, которые допускают худеющие, сообщила врач-диетолог Василиса Пономарёва.

Диетолог Пономарёва сообщила о 4 ошибках тех, кто хочет похудеть, но всё равно набирает вес
Фото: REX Features

Диетолог назвала 4 ошибки, которые не дают возможности сбросить вес: недостаток сна, нехватка магния, использование заменителей сахара и недостаточное количество воды.

Пономарёва напомнила, что в идеале желательно спать 7 часов. Сон способствует выработке лептина, благодаря которому возникает приятное чувство сытости.

"Недостаток сна увеличивает выработку гормона грелина. Это, в свою очередь, увеличивает потребность в еде — глупо, когда вы пытаетесь сбросить несколько лишних килограммов или хотя бы сохранить свой вес", — сказала Пономарёва в разговоре с "МедикФорумом".

Нехватка магния замедляет метаболизм, а это также ведёт к набору веса. Восполнить недостаток магния можно, добавив в рацион продукты, богатые магнием, например, орехи кешью и коричневый рис.

Эксперт рассказала, что заменители сахара способствуют повышению аппетита и даже могут стать причиной серьёзных заболеваний, например, диабета 2 типа.

И, наконец, никому нельзя забывать выпивать в день 1,5 — 2 литра воды. Это важно для нормальной работы всего организма, напомнила диетолог. Кроме того, многие путают жажду с голодом, поэтому если вам кажется, что вы проголодались, для начала выпейте воды, и, возможно, есть вам не захочется.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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