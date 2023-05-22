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Диетолог Пономарёва назвала гражданам РФ три способа перестать заедать стресс

1:36
Здоровье

Некоторые люди в стрессовой ситуации отказываются от еды, но многие начинают его заедать и, как следствие, получают лишние килограммы. Врач-диетолог Василиса Пономарёва дала три совета, как избежать этой вредной привычки.

Диетолог Пономарёва назвала гражданам РФ три способа перестать заедать стресс
Фото: world-woman.su

Первое правило — это употребление достаточного количества пищи в течение дня. Необходимо сделать так, чтобы человек не ощущал чувство голода и тогда рука не будет тянуться за очередной порцией "вкусняшки".

Второй совет заключается в том, что организм надо обеспечить хорошими питательными веществами: сложными углеводами, белком, полезными жирами и пищевыми волокнами. В качестве перекуса диетолог рекомендует использовать полезные продукты.

"Например, отлично подойдут яблоки или бананы с арахисовым или миндальным маслом, натуральный йогурт с ягодами и орехами", — рассказала Пономарёва в беседе с "МедикФорум".

Третий совет не касается еды, но поможет справиться со стрессом, а значит, потребность в потреблении пищи исчезнет. Специалист рекомендует уяснить один важный момент — еда не решит проблему. Помочь справиться с тревогой могут следующие техники:

  • Глубокое дыхание.
  • Спокойный сон.
  • Позволить эмоциям выйти из тела (можно, например, плакать).
  • Релаксация мышц тела.
  • Движение (спорт, ходьба, йога, танцы).
  • Звонок близкому человеку, которые сможет выслушать и поддержать.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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