Некоторые люди в стрессовой ситуации отказываются от еды, но многие начинают его заедать и, как следствие, получают лишние килограммы. Врач-диетолог Василиса Пономарёва дала три совета, как избежать этой вредной привычки.
Первое правило — это употребление достаточного количества пищи в течение дня. Необходимо сделать так, чтобы человек не ощущал чувство голода и тогда рука не будет тянуться за очередной порцией "вкусняшки".
Второй совет заключается в том, что организм надо обеспечить хорошими питательными веществами: сложными углеводами, белком, полезными жирами и пищевыми волокнами. В качестве перекуса диетолог рекомендует использовать полезные продукты.
"Например, отлично подойдут яблоки или бананы с арахисовым или миндальным маслом, натуральный йогурт с ягодами и орехами", — рассказала Пономарёва в беседе с "МедикФорум".
Третий совет не касается еды, но поможет справиться со стрессом, а значит, потребность в потреблении пищи исчезнет. Специалист рекомендует уяснить один важный момент — еда не решит проблему. Помочь справиться с тревогой могут следующие техники:
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Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.