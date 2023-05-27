Полезные свойства миндаля для здоровья и красоты

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миндаль является одним из наиболее полезных орехов, он обладает уникальным природным составом. В нём содержатся кальций, железо, фосфор и калий. Кроме того, миндаль обогащён витаминами группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В) и витамином Е. Этот орех благотворно влияет на сердце и сосуды благодаря своему содержанию ненасыщенных жиров, аминокислот и минералов, сообщают "Кубанские новости".

Фото: pixabay.com

Польза миндаля:

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний .

. Поддержание молодости кожи . Миндаль содержит витамин Е, который помогает предотвратить старение кожи и выравнивает её тон. Это связано с наличием марганца, который участвует в процессе образования коллагена.

. Миндаль содержит витамин Е, который помогает предотвратить старение кожи и выравнивает её тон. Это связано с наличием марганца, который участвует в процессе образования коллагена. Улучшение сна и настроения . При употреблении четырёх миндальных орехов ежедневно вы сможете улучшить свой сон. Кроме того, данный орех помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови во время сна, что уменьшает выработку адреналина.

. При употреблении четырёх миндальных орехов ежедневно вы сможете улучшить свой сон. Кроме того, данный орех помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови во время сна, что уменьшает выработку адреналина. Польза для пищеварения. Миндаль способствует созданию благоприятной среды для полезных бактерий в кишечнике благодаря наличию пребиотиков в его скорлупе. Кроме того, миндаль оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, снижая токсические процессы, происходящие в нём.

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