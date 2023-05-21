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Daily Express: названы симптомы, которые могут появиться за несколько месяцев до сердечного приступа

1:01
Здоровье

Часто сердечные приступы изображаются как угроза жизни, возникающая внезапно и из ниоткуда. Однако исследования показали, что существуют симптомы, которые показывают признаки приближающегося инфаркта задолго до него самого, пишет Daily Express.

Daily Express: названы симптомы, которые могут появиться за несколько месяцев до сердечного приступа
Фото: https://pixabay.com/ru/illustrations/рука-человек-bitcoin-хранить-2308932/

Профессор, кардиолог из клиники при больнице "Лондон-Бридж" Джеральд Карр-Уайт (Gerald Carr-White) рассказал об этом подробнее.

Он сообщил, что самыми первыми признаками приближающегося инфаркта могут быть сдавленность в груди или одышка при нагрузках или в стрессовых ситуациях. Распространённым симптомом скорого сердечного приступа является необычная усталость.

Также в публикации отмечается, что следует немедленно обратиться за медицинской помощью при боли в груди (чувстве сдавленности или тяжести в грудной клетке), головокружении, потливости, одышке, тошноте, остром чувстве тревоги, кашле и хрипах.

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Как распознать и оказать первую помощь при сердечном приступе?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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