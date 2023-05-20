Врач-кардиолог Пикша перечислила гражданам в РФ продукты, опасные для людей с сердечными заболеваниями

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Юрий Пикша поделился рекомендациями о правильном питании для пациентов с проблемами сердца. Речь идёт, прежде всего, о кофе.

Фото: https://pixabay.com/ru/illustrations/рука-человек-bitcoin-хранить-2308932/

По словам доктора, чем более крепкий данный напиток, тем больше вероятность того, что пациенту придётся принять дополнительную порцию лекарств. Чёрный чай с ярко выраженным тонизирующим эффектом также был назван "продуктом-убийцей" Пикшей в интервью для "Кубанских новостей".

Врач посоветовал ограничить ежедневное употребление соли как минимум до двух граммов в день или вообще исключить из рациона. Пикша рекомендует избегать жирные продукты. Среди них сало, масло, мясо, куриная кожа.

"У людей с сердечными заболеваниями нарушен жировой обмен и повышен уровень холестерина. Поэтому жирные продукты будут только усугублять проблему", — заключил кардиолог.

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Ешьте эти шесть продуктов и сердце будет работать как часы