Миллионы жизней уносят сердечно-сосудистые заболевания. Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал читателям "МедикФорума" о том, как уменьшить риски их возникновения.
Эксперт советует обратить внимание на рацион питания. Рекомендуется ограничить употребление сахара, насыщенных жиров и переработанного мяса. Следует больше есть овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты.
Важна регулярная физическая активность, которая укрепит сердце и кровеносные сосуды. Достаточно всего лишь 30 минут аэробных упражнений в день.
"Регулярные физические упражнения снизят уровень холестерина и будут поддерживать ваше кровяное давление на здоровом уровне", — отметил специалист.
Варфоломеев подчёркивает, что нужно избегать стрессовых ситуаций, так как они могут быть "спусковым крючком" для вызова сердечного приступа.
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