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Врач Варфоломеев назвал россиянам три способа снизить риск сердечных заболеваний

0:57
Здоровье

Миллионы жизней уносят сердечно-сосудистые заболевания. Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал читателям "МедикФорума" о том, как уменьшить риски их возникновения.

Врач Варфоломеев назвал россиянам три способа снизить риск сердечных заболеваний

Эксперт советует обратить внимание на рацион питания. Рекомендуется ограничить употребление сахара, насыщенных жиров и переработанного мяса. Следует больше есть овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты.

Важна регулярная физическая активность, которая укрепит сердце и кровеносные сосуды. Достаточно всего лишь 30 минут аэробных упражнений в день.

"Регулярные физические упражнения снизят уровень холестерина и будут поддерживать ваше кровяное давление на здоровом уровне", — отметил специалист.

Варфоломеев подчёркивает, что нужно избегать стрессовых ситуаций, так как они могут быть "спусковым крючком" для вызова сердечного приступа.

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Сердечно-сосудистые заболевания: причины, симптомы и лечение
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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