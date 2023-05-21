Врач Тяжельников раскрыл, какой вред здоровью причинит большое количество чая

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Андрей Тяжельников объяснил, какое количество чашек чая в день можно выпивать без вреда для организма. По словам доктора, пользу чай будет приносить, если в день употреблять не более четырёх чашек данного напитка.

Фото: nuevamujer.com

Оптимальное количество чая — три-четыре чашки в день, при этом воду им заменять не стоит, заметил эксперт в беседе с РИА Новости.

В умеренных дозах чай очень полезен из-за того, что в нём содержатся танины, являющиеся мощными антиоксидантами. Однако если пить его слишком много, танин препятствует усвоению железа, добавил эксперт.

Чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице и повышенной возбудимости. Напиток также обладает мочегонным эффектом, и быстро выводит воду из организма, заключил специалист.

Ранее эндокринолог Лазуренко назвала гражданам РФ три самые вредные для здоровья каши.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Польза и вред китайского чая | Какой сорт самый полезный?