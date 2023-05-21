Врач Андрей Тяжельников объяснил, какое количество чашек чая в день можно выпивать без вреда для организма. По словам доктора, пользу чай будет приносить, если в день употреблять не более четырёх чашек данного напитка.
Оптимальное количество чая — три-четыре чашки в день, при этом воду им заменять не стоит, заметил эксперт в беседе с РИА Новости.
В умеренных дозах чай очень полезен из-за того, что в нём содержатся танины, являющиеся мощными антиоксидантами. Однако если пить его слишком много, танин препятствует усвоению железа, добавил эксперт.
Чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице и повышенной возбудимости. Напиток также обладает мочегонным эффектом, и быстро выводит воду из организма, заключил специалист.
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