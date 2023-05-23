Врач: "Зелёный чай не стоит пить во время беременности"

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач профилактической медицины Мадина Мусичова рассказала, каким категориям людей следует избегать употребления зелёного чая. Об этом сообщает портал "А теперь внимание!".

Фото: ya.ru

Несмотря на все положительные свойства зелёного чая, его лучше не употреблять во время беременности. Этот напиток содержит кофеин, который может помешать усвоению фолиевой кислоты. Также не рекомендуется его употребление при гипотонии, поскольку он значительно снижает артериальное давление.

"При повышенной нервной возбудимости рекомендуется ограничить потребление зелёного чая, поскольку он стимулирует нервную систему", — добавила Мусичова.

Зелёный чай может вызвать обострение язвы желудка, поскольку он содержит танин, который раздражает слизистую оболочку органа. Лучше воздержаться от употребления этого напитка, чтобы не спровоцировать повышение кислотности желудочного сока.

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