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Врач: "Зелёный чай не стоит пить во время беременности"

0:58
Здоровье

Врач профилактической медицины Мадина Мусичова рассказала, каким категориям людей следует избегать употребления зелёного чая. Об этом сообщает портал "А теперь внимание!".

Врач: "Зелёный чай не стоит пить во время беременности"
Фото: ya.ru

Несмотря на все положительные свойства зелёного чая, его лучше не употреблять во время беременности. Этот напиток содержит кофеин, который может помешать усвоению фолиевой кислоты. Также не рекомендуется его употребление при гипотонии, поскольку он значительно снижает артериальное давление.

"При повышенной нервной возбудимости рекомендуется ограничить потребление зелёного чая, поскольку он стимулирует нервную систему", — добавила Мусичова.

Зелёный чай может вызвать обострение язвы желудка, поскольку он содержит танин, который раздражает слизистую оболочку органа. Лучше воздержаться от употребления этого напитка, чтобы не спровоцировать повышение кислотности желудочного сока.

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Зеленый чай - польза и вред. Рекомендации врача.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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