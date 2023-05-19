Врач-генетик рассказала о взаимосвязи между прививками и аутизмом у детей

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Генетик Наталья Кох развеял миф о том, что прививки могут спровоцировать аутизм у здорового ребёнка.

Фото: pixabay.com

Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Наталья Кох объяснила, что аутизм может быть вызван множеством причин. Она отметила, что прививка является "инструкцией по выработке антител к тому или иному возбудителю, которая остаётся в памяти организма".

Ранее логопед дал советы родителями по общению с ребёнком-аутистом.

Медик рассказала, что в отдельных случаях некоторые вакцины могут провоцировать аутоиммунные процессы и выступать триггером для развития нарушений центральной нервной системы, если у ребёнка уже имеются соответствующие патологии на генном или клиническом уровне.

"У детей без патологии прививка никогда аутизм не вызовет", — цитирует слова генетика издание Сиб.фм.

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Аутизм у детей - причины, первые признаки, диагностика, методы коррекции