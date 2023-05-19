Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: спецназ России провёл операцию "Возмездие", отомстив за сбитую авиагруппу на Брянщине
Туристов из России не пустили в ресторан в Турции: "Для русских вход запрещён"
Стас Костюшкин побрился налысо ради операции по пересадке волос: "Сколько домыслов у вас было на этот счет"
France 24: Киев столкнётся с логистическим кошмаром из-за передачи ему истребителей F-16
MWM: удары "Кинжалом" по ЗРК Patriot в Киеве уничтожили военных НАТО
Кардиолог дал совет, как пережить влияние перепадов погоды на организм
WP: Киев тренирует военных для того, чтобы форсировать Днепр
Терапевт Парамонов рассказал, как защититься от птичьего гриппа
В Польше пришли в изумление, найдя боеголовку от "русской ракеты"

Врач-генетик рассказала о взаимосвязи между прививками и аутизмом у детей

0:59
Здоровье

Генетик Наталья Кох развеял миф о том, что прививки могут спровоцировать аутизм у здорового ребёнка.

Врач-генетик рассказала о взаимосвязи между прививками и аутизмом у детей
Фото: pixabay.com

Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Наталья Кох объяснила, что аутизм может быть вызван множеством причин. Она отметила, что прививка является "инструкцией по выработке антител к тому или иному возбудителю, которая остаётся в памяти организма".

Ранее логопед дал советы родителями по общению с ребёнком-аутистом. 

Медик рассказала, что в отдельных случаях некоторые вакцины могут провоцировать аутоиммунные процессы и выступать триггером для развития нарушений центральной нервной системы, если у ребёнка уже имеются соответствующие патологии на генном или клиническом уровне.

"У детей без патологии прививка никогда аутизм не вызовет", — цитирует слова генетика издание Сиб.фм.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Аутизм у детей - причины, первые признаки, диагностика, методы коррекции
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Появилась новая информация о пропавшем главкоме ВСУ Залужном
Разведчик озвучил новую версию странной пропажи Залужного
Новые факты пыток российских военных в украинском плену сообщили в СК
Новые факты пыток российских военных в украинском плену сообщили в СК
Последние материалы
Туристов из России не пустили в ресторан в Турции: "Для русских вход запрещён"
Стас Костюшкин побрился налысо ради операции по пересадке волос: "Сколько домыслов у вас было на этот счет"
Врач-генетик рассказала о взаимосвязи между прививками и аутизмом у детей
France 24: Киев столкнётся с логистическим кошмаром из-за передачи ему истребителей F-16
MWM: удары "Кинжалом" по ЗРК Patriot в Киеве уничтожили военных НАТО
Кардиолог дал совет, как пережить влияние перепадов погоды на организм
WP: Киев тренирует военных для того, чтобы форсировать Днепр
Терапевт Парамонов рассказал, как защититься от птичьего гриппа
В Польше пришли в изумление, найдя боеголовку от "русской ракеты"
Главком ВСУ Залужный проинформировал о разговоре с главой Комитета начальников штабов ВС США Милли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников