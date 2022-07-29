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Логопед: родители должны выводить ребёнка-аутиста на диалог

Общество » Семья

Диагноз "аутизм" часто вызывает панику у родителей. Но при правильной работе такой ребёнок может достичь успеха во взрослой жизни. Как помочь ребёнку-аутисту преодолеть задержку речевого развития и какие методики можно использовать для развития речи, в том числе дома, рассказала Pravda.Ru логопед высшей категории Валентина Лагуточкина.

Логопед: родители должны выводить ребёнка-аутиста на диалог

— Валентина Александровна, какую логопедическую помощь оказывают детям-аутистам?

— Диагноз устанавливается ближе к пяти годам. Лечение должно быть в комплексе: логопед, психолог, невропатолог, физиотерапевт. Здесь могут быть разные логопедические заключения — от алалии и в дальнейшем дислалии до дизартрии. Часто дети-аутисты не понимают обращённой речи, у них нет потребности общаться, они закрыты от мира, им хорошо и комфортно. Но нужно выводить их на диалог, они же должны учиться, приспосабливаться к миру.

Если ребёнок вообще не хочет идти на контакт, молчит, начинать надо с тёплых отношений, установить эмоциональный контакт. Когда ребёнок вам доверится, можно будет продолжать работу.

Хорошо помогают ритмические распевки, стихи, чтобы ребёнок запоминал и мог в дальнейшем повторить слово, которое пропустил педагог. Это тоже побуждает к речи.

Можно использовать рисунки, схемы: мы рисуем и говорим, чтобы у ребёнка за словом стоял образ. Центром рисунка является сам ребёнок, его жизнь. Тогда ему интересно и есть желание что-то говорить. Речь педагога тоже должна быть понятна ребёнку, надо выражаться простыми словами, короткими конкретными предложениями.

Специалисты и родители должны работать как единая команда. Родители должны как можно больше:

  • говорить с ребёнком,
  • прикасаться к нему.

Потому что ребёнку-аутисту требуется больше внимания, чем простому ребёнку. Его желательно не оставлять одного дома. Родители должны дома закреплять задания, упражнения, которые делают специалисты.

Очень помогает деткам-аутистам метод Томатис, его изобрёл учёный Альфред Томатис: ребёнку надевают наушники и предлагают послушать определённую музыку. Она его успокаивает, помогает сосредоточиться, помогает выделять звуки из слов, убирает страхи. Дети-аутисты очень боятся резких и громких звуков.

Есть БАК-терапия — биоакустическая коррекция: ребёнок прослушивает музыку собственного мозга (там преображается электроэнцефалограмма). Он успокаивается, это положительно влияет на коррекцию.

Дети, с которыми использовали эти методики, сейчас учатся на отлично, играют в шахматы, даже выигрывают турниры.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы дети аутизм маргарита кичерова
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