Учёные США разработали препарат для борьбы с холестерином, который эффективен на 100 процентов

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Университетских больниц и Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв в США описали новый класс лекарств для контроля уровня холестерина. Низкомолекулярный препарат работает на 100 процентов, утверждают учёные.

Фото: Fotodom.ru

Ингибиторы PCSK9 являются вторым по распространённости типом лекарств, используемых для контроля уровня холестерина, после статинов. Эти препараты высокоэффективны для снижения избытка холестерина в крови. Однако их необходимо вводить инъекционно, что является проблемой для некоторых людей.

Учёные разработали препарат, который можно принимать перорально. Лекарство снижает уровень холестерина на 70 процентов. Более того, данная разработка может помочь в борьбе с раком, отметили в научном журнале SciTechDaily.

"PCSK9 не только нацелен на разрушение рецепторов ЛПНП (липопротеины низкой плотности, "плохой холестерин". — Прим. ред.), но и эффективно препятствует распознаванию раковых клеток лимфоцитами. Таким образом, если ингибировать PCSK9, можно усилить противораковую защиту организма. Возможно, однажды появится возможность применить эти новые препараты для решения этой задачи", — заявил старший автор исследования Джонатан С. Стэмлер.

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