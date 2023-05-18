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Учёные США разработали препарат для борьбы с холестерином, который эффективен на 100 процентов

1:25
Здоровье

Исследователи из Университетских больниц и Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв в США описали новый класс лекарств для контроля уровня холестерина. Низкомолекулярный препарат работает на 100 процентов, утверждают учёные.

Учёные США разработали препарат для борьбы с холестерином, который эффективен на 100 процентов
Фото: Fotodom.ru

Ингибиторы PCSK9 являются вторым по распространённости типом лекарств, используемых для контроля уровня холестерина, после статинов. Эти препараты высокоэффективны для снижения избытка холестерина в крови. Однако их необходимо вводить инъекционно, что является проблемой для некоторых людей.

Учёные разработали препарат, который можно принимать перорально. Лекарство снижает уровень холестерина на 70 процентов. Более того, данная разработка может помочь в борьбе с раком, отметили в научном журнале SciTechDaily.

"PCSK9 не только нацелен на разрушение рецепторов ЛПНП (липопротеины низкой плотности, "плохой холестерин". — Прим. ред.), но и эффективно препятствует распознаванию раковых клеток лимфоцитами. Таким образом, если ингибировать PCSK9, можно усилить противораковую защиту организма. Возможно, однажды появится возможность применить эти новые препараты для решения этой задачи", — заявил старший автор исследования Джонатан С. Стэмлер.

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КАК снизить ХОЛЕСТЕРИН : простые способы. Нужна ли ДИЕТА для СНИЖЕНИЯ уровня холестерина в крови.
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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