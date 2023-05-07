Доктор Утку Зейбей дал пять эффективных рекомендаций для контроля уровня холестерина

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокий холестерин негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, из-за чего риски сердечного приступа и инсульта возрастают в несколько раз. Врач-кардиолог Утку Зейбей отметил, что пять эффективных рекомендаций помогут держать уровень холестерина под контролем.

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Во-первых, необходимо вести активный образ жизни. Следует ежедневно выходить на часовую прогулку на свежем воздухе или посещать бассейн три-четыре раза в неделю.

Во-вторых, пациентам с повышенным холестерином стоит отрегулировать режим питания. Зейбей отметил, что употребление оливкового масла, свежих овощей и фруктов защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Необходимо придерживаться диеты, которая богата бобовыми, орехами, свежими овощами и фруктами, оливковым маслом и свежей рыбой", — заявил кардиолог в беседе с турецким изданием Sabah.

Также врач призывает отказаться от курения. Важно избегать любой продукции, в которой содержится табак, подчеркнул Зейбей. Если человеку сложно бросить вредную привычку, то следует обратиться за помощью к специалисту.

Четвёртый совет от турецкого кардиолога — держать под контролем артериальное давление. Повышенные значения АД являются главной причиной атеросклероза. После определённого момента атеросклероз достигает такой точки, что сердечный приступ, инсульт, почечная недостаточность и проблемы со зрением становятся неизбежными.

Зейбей отметил, что одной из самых больших проблем со здоровьем является ожирение, поэтому для контроля холестерина необходимо следить за весом.

"Рекомендованный индекс массы тела — 20-25 килограммов на квадратный метр, а окружность талии у мужчин — не более 94 сантиметров, у женщин — не более 80 сантиметров. Следует воздерживаться от продуктов, повышающих холестерин. Таких как маргарин, красное мясо, сливки, сахар, богатые источники животных жиров. Избегая всех этих продуктов питания, можно контролировать холестерин", — объяснил кардиолог.

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