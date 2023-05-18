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Врач Артюшкевич проинформировала о лучших и худших продуктах на завтрак

1:11
Здоровье

Утро рекомендуется начинать с овсянки, гречки, перловки или пшёнки. Их следует готовить на воде или молоке. Эти каши помогут утолить голод быстро и сохранить чувство сытости на длительное время. Об этом сообщила врач Людмила Артюшкевич.

Врач Артюшкевич проинформировала о лучших и худших продуктах на завтрак
Фото: pixabay. com

Завтрак также должен включать яйца, так как они богаты витаминами и минералами. Кроме того, утром полезно есть цельнозерновой хлеб. Творог и другие молочные продукты сделают завтрак полезным, обеспечив организм витамином D, калием и кальцием.

Как сообщают "Белновости", доктор Артюшкевич советует избегать употребления жирного мяса после пробуждения. Сухие завтраки, хлопья и шоколадные шарики также не являются хорошим выбором, так как содержат много быстрых углеводов, утоляют голод лишь на короткое время и ведут к перееданию и набору лишнего веса. Не рекомендуется употреблять утром выпечку на дрожжах, сырые овощи и цитрусовые.

Врач не советует пить кофе и чай во время завтрака, поскольку они способствуют выработке кортизола.

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Что лучше есть на завтрак?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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