Утро рекомендуется начинать с овсянки, гречки, перловки или пшёнки. Их следует готовить на воде или молоке. Эти каши помогут утолить голод быстро и сохранить чувство сытости на длительное время. Об этом сообщила врач Людмила Артюшкевич.
Завтрак также должен включать яйца, так как они богаты витаминами и минералами. Кроме того, утром полезно есть цельнозерновой хлеб. Творог и другие молочные продукты сделают завтрак полезным, обеспечив организм витамином D, калием и кальцием.
Как сообщают "Белновости", доктор Артюшкевич советует избегать употребления жирного мяса после пробуждения. Сухие завтраки, хлопья и шоколадные шарики также не являются хорошим выбором, так как содержат много быстрых углеводов, утоляют голод лишь на короткое время и ведут к перееданию и набору лишнего веса. Не рекомендуется употреблять утром выпечку на дрожжах, сырые овощи и цитрусовые.
Врач не советует пить кофе и чай во время завтрака, поскольку они способствуют выработке кортизола.
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