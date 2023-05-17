Россиян могут лишить полюбившихся бургеров и острых крылышек

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рестораны быстрого питания западного формата нужно заменить в России их отечественным аналогом — "Теремком", считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Фото: pixabay.com

Парламентарий напомнил, что "Теремок" является лидером российского общепита, его опережают только "Вкусно и точка", "Бургер Кинг" и "Ростикс", (бывший KFC).

По мнению Гусева, в "Теремка" есть огромное преимущество перед западными ресторанами — намного более полезное для здоровья меню.

"У нас есть прекрасный русский фастфуд, называется "Теремок". Там и борщи, и блины, и пельмени, и каши. То, что там продается, вкусно и полезно. А острые крылышки, котлеты и прочее — бред, это доказано уже много лет назад", — сказал Гусев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Если его предложение будет когда-нибудь принято, вредный фастфуд уйдёт в прошлое, а россияне привыкнут к гораздо более здоровым перекусам, чем сейчас.

Однако нужно учесть, что всеми сетями быстрого питания в РФ сейчас владеют российские бизнесмены, напомнил депутат.

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