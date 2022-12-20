Диетолог: "Необходимость в экономии заставила россиян перейти на базовые продукты"

Почти половина россиян в этом году стала питаться правильно. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Более трети опрошенных стали больше заниматься спортом. Данную тенденцию прокомментировала специально для читателей Pravda.Ru диетолог-терапевт, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Светлана Павличенко.

Россияне сделали "здоровый" выбор

Эксперт отмечает, что в таком повороте событий нет ничего удивительного. Необходимость экономить, логистические трудности и санкции заставили обратить внимание на базовые продукты:

местные фрукты и овощи,

цельное зерно, крупы длительного приготовления.

Они обладают максимальной питательной плотностью: содержанием витаминов и минералов на единицу калорий.

Вопреки популярному мифу, здоровое питание — это недорого. Любой модный суперфуд можно заменить местными продуктами, сходными по составу питательных веществ. По этому принципу составлена Скандинавская диета — разновидность Средиземноморского плана питания, состоящая из близких нам продуктов: рапсовое масло вместо оливкового, местные ягоды, хлеб из муки грубого помола.

Ещё один способ сэкономить на еде и улучшить качество питания — готовить дома вместо посещения общепита. Рестораны, особенно заведения быстрого питания, активно используют усилители вкуса, такие как соль, сахар и жиры, чтобы сделать блюда вкуснее и привлекательнее. К сожалению, это происходит в ущерб полезности для здоровья. Многочисленные исследования показывают, что самостоятельная готовка из продуктов минимальной переработки помогает улучшить показатели самочувствия: снижается уровень сахара и холестерина низкой плотности, нормализуется вес. Важно отметить, что занятия кулинарией улучшают эмоциональное самочувствие, снижают уровень стресса.

"Нельзя также не заметить, как меняется самосознание людей. По всему миру к ним приходит понимание, что профилактика — лучший способ борьбы с болезнями. Россияне не исключение: все больше жителей нашей страны задумывается о своём здоровье, начинает осознавать необходимость занятий физкультурой и правильного питания на основе растительных продуктов", — резюмирует Светлана Павличенко.

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