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Диетолог Мухина рассказала о главных свойствах газированной воды: вред и польза

0:47
Здоровье

Врач-диетолог Марият Мухина сообщила о том, что употребление минеральной воды благотворно влияет на организм. Однако специалист отметила, что людям с некоторыми хроническими заболеваниями не стоит злоупотреблять газированными напитками.

Диетолог Мухина рассказала о главных свойствах газированной воды: вред и польза
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала, что для поддержания здоровья достаточно выпивать один бокал газированной воды в день. Мухина объяснила, что такая вода способна улучшить работу ЖКТ, а также подходит для людей, которые следят за своим весом.

Врач подчеркнула, что минеральная вода может быть разной минерализации. Но самая полезная для организма считается та, где низкий уровень минерализации. Об этом сообщает Народные новости.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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