В РФ врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев сообщил, кому противопоказано пить минеральную воду

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употреблять минеральную воду с осторожностью стоит склонным к отёкам людям, заявил гастроэнтеролог Андрей Якушев.

Фото: pixabay.com

В её состав входит большое количество солей натрия, который влияет на концентрацию воды в организме, добавил он.

"Людям с отёчным синдромом любой этиологии не рекомендуется потребление большого количества минеральной воды", — подчеркнул врач в интервью Газета.Ru.

Особую опасность, отметил специалист, минеральная вода представляет для тех, кому поставлены диагнозы гипертония, хроническая сердечная недостаточность или имеются заболевания почек и печени. Таким людям нужна консультация врача перед употреблением "минералки".

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