Диетолог Давыдова назвала способ за неделю похудеть после майских праздников

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие россияне после майских праздников отмечают, что набрали лишний вес, но избавиться от него можно всего за 4-7 дней, заявила диетолог, нутрициолог Александра Давыдова.

Фото: world-woman.su

Для этого, отметила специалист, не потребуются тяжёлые физические нагрузки или серьёзные ограничения в питании.

"За четыре дня чисто физически нельзя набрать много жировой ткани. В основном то, что появилось — это отёчность, вода и небольшое количество жира", — заверила Давыдова.

Чтобы расстаться с лишними килограммами, углеводную и жареную пищу стоит заменить на белковые продукты и овощи, а также на время исключить алкоголь и сладости.

"На 4-7 дней следует ограничить калорийность примерно на 300 калорий, чтобы вернуться в свой привычный вес", — отметила диетолог в интервью изданию "Клопс".

Облегчить задачу, добавила она, поможет употребление достаточного количества воды: примерно 1,5 литра в день.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Диета. Как похудеть за неделю