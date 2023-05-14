Чтобы избавиться от лишнего веса, полезно уменьшать время приготовления привычных блюд и использовать низкотемпературный режим при обработке продуктов. Об этом сообщила врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своём Telegram-канале.
"Я часто рекомендую готовить на низких температурах (60-70 градусов варка и 100-120 — тушение в духовке). И главное — сокращать время приготовления до минимального", — написала доктор.
Можно уменьшить время приготовления привычных блюд до степени готовности "аль денте". В этом случае пища не разварена и сохраняет форму, её переваривание требует больше энергии.
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