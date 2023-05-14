Эндокринолог Павлова назвала способ приготовления еды, который поможет похудеть

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы избавиться от лишнего веса, полезно уменьшать время приготовления привычных блюд и использовать низкотемпературный режим при обработке продуктов. Об этом сообщила врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Фото: Fotodom. ru

"Я часто рекомендую готовить на низких температурах (60-70 градусов варка и 100-120 — тушение в духовке). И главное — сокращать время приготовления до минимального", — написала доктор.

Можно уменьшить время приготовления привычных блюд до степени готовности "аль денте". В этом случае пища не разварена и сохраняет форму, её переваривание требует больше энергии.

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