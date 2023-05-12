Доктор Александр Мясников сообщил гражданам РФ, как наладить обмен веществ и похудеть

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не всем удаётся строго придерживаться диеты, избегать вредной пищи и не перекусывать после шести вечера. Однако возможно ускорить метаболизм для того, чтобы организм быстрее сжигал накопленную энергию и не превращал её в жир. О том, как это сделать, рассказал теледоктор Александр Мясников в интервью Общественной Службе Новостей.

Фото: Instagram

Врач указал на то, что большинство полученной нами энергии (75%) тратится на поддержание работы наших органов и систем, в то время как только 25% идёт на физическую активность и любую другую деятельность. Однако это не значит, что заниматься спортом бессмысленно.

"В среднем на поддержания одного кг веса тратится 20-22 калории. Если вы занимаетесь физкультурой и скинете всего ничего, допустим, 300 калорий — казалось бы, ерунда, в одном бутерброде столько же. Но вы тем самым подстегнёте организм, и уже на килограмм веса будет тратиться не 20-22 калории, а 25-27. И это сохраняется надолго", — объяснил эксперт.

Обратная ситуация возникает при голодании. Гормоны перестраиваются, повышается аппетит, резко снижается метаболизм: уже на один килограмм тратится не 25 и 22, а 15 калорий. Именно с этим механизмом связан быстрый набор веса после жёсткой диеты.

С возрастом метаболизм замедляется. Чтобы поддерживать его высокий уровень, необходимо увеличивать физическую активность и использовать методы закаливания, такие как контакт с холодной водой.

"Мы затрачиваем огромное количество калорий, сжигая жиры из печени, закаливаясь. Движение и правильное питание. Если вы ограничиваете калории да 600-700, ну даже 800, вы замедляете метаболизм. Поэтому советую употреблять не больше 1800 калорий, но если вы худеете — не меньше 1000 калорий в день. Только так вы не нарушите метаболизм", — заключил Мясников.

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Принципы правильной диеты