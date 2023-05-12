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Авторы STM рассказали о смертельном вирусе, который может годами жить в мозге

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Здоровье

Учёные назвали опасный вирус, который годами живёт в человеческом мозге и в некоторых случаях приводит к летальному исходу.

Авторы STM рассказали о смертельном вирусе, который может годами жить в мозге
Фото: pixabay. com

Как отмечают авторы Science Translational Medicine, речь идёт о вирусе Эбола, провоцирующем опасное заболевание. Они добавили, что даже после стабилизации состояния вирус всё равно остаётся в организме пациента.

Согласно свежему исследованию учёных, проведённому на 36 макаках-резусах, порядка 20% животных после перенесённой болезни продолжали страдать от персистентной инфекции.

По словам специалистов, вирус Эбола часто задерживается в желудочковой системе мозга. Эксперты также пояснили, что моноклональные антитела не всегда спасают человека от опасного заболевания.

Они призвали соблюдать комбинированную терапию для того, чтобы привести все системы организма в порядок.

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Как работает мозг во время сна? Вы не поверите!
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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