Учёные назвали опасный вирус, который годами живёт в человеческом мозге и в некоторых случаях приводит к летальному исходу.
Как отмечают авторы Science Translational Medicine, речь идёт о вирусе Эбола, провоцирующем опасное заболевание. Они добавили, что даже после стабилизации состояния вирус всё равно остаётся в организме пациента.
Согласно свежему исследованию учёных, проведённому на 36 макаках-резусах, порядка 20% животных после перенесённой болезни продолжали страдать от персистентной инфекции.
По словам специалистов, вирус Эбола часто задерживается в желудочковой системе мозга. Эксперты также пояснили, что моноклональные антитела не всегда спасают человека от опасного заболевания.
Они призвали соблюдать комбинированную терапию для того, чтобы привести все системы организма в порядок.
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