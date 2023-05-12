Авторы STM рассказали о смертельном вирусе, который может годами жить в мозге

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные назвали опасный вирус, который годами живёт в человеческом мозге и в некоторых случаях приводит к летальному исходу.

Фото: pixabay. com

Как отмечают авторы Science Translational Medicine, речь идёт о вирусе Эбола, провоцирующем опасное заболевание. Они добавили, что даже после стабилизации состояния вирус всё равно остаётся в организме пациента.

Согласно свежему исследованию учёных, проведённому на 36 макаках-резусах, порядка 20% животных после перенесённой болезни продолжали страдать от персистентной инфекции.

По словам специалистов, вирус Эбола часто задерживается в желудочковой системе мозга. Эксперты также пояснили, что моноклональные антитела не всегда спасают человека от опасного заболевания.

Они призвали соблюдать комбинированную терапию для того, чтобы привести все системы организма в порядок.

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