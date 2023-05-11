SR: привычка ковырять в носу может привести к изменениям в мозге

Австралийские учёные доказали, что более 90 процентов людей регулярно ковыряются в носу. Однако детская привычка негативно влияет на работу мозга. Более того, именно раздражение слизистой носа провоцирует развитие болезни Альцгеймера.

Фото: YouTube

Также выщипывание волос из носа повреждает внутренние ткани, в результате чего в мозг попадают бактерии через слизистую.

"Эти бактерии могут вызывать изменения в вашем мозге и нервной системе, которые связаны с болезнью острого слабоумия", — отмечается в материале Scientific Reports.

Учёные подчеркнули, что следует держать руки подальше от носа, чтобы сохранить мозг здоровым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Герман КЛИМЕНКО: "Деньги на развитие медицины слиты в унитаз"