Австралийские учёные доказали, что более 90 процентов людей регулярно ковыряются в носу. Однако детская привычка негативно влияет на работу мозга. Более того, именно раздражение слизистой носа провоцирует развитие болезни Альцгеймера.
Также выщипывание волос из носа повреждает внутренние ткани, в результате чего в мозг попадают бактерии через слизистую.
"Эти бактерии могут вызывать изменения в вашем мозге и нервной системе, которые связаны с болезнью острого слабоумия", — отмечается в материале Scientific Reports.
Учёные подчеркнули, что следует держать руки подальше от носа, чтобы сохранить мозг здоровым.
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