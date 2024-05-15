Будущая жена Гарика Харламова показала, как проводит время за городом: "С моим на даче"

Невеста Гарика Харламова показала свой отдых на даче

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Катерина Ковальчук, которой комик Гарик Харламов на днях сделал предложение, показала, как отдыхает на даче в весёлой компании.

Фото: https://www.instagram.com/katerinakovalchyk by Инстаграм Катерины Ковальчук is licensed under public doman

Звезда сериала "Гусар" опубликовала в "Инстаграме"* фото в залитой солнцем комнате с букетом цветов на столе. Актриса на снимке обнимает пса, сидящего у неё на коленях.

Порода собаки (бульдог) явно намекает на сценический псевдоним её будущего мужа Гарика Бульдога Харламова.

"С моим на даче," — подписала фотографию Ковальчук, сопроводив пост смайлом в виде красного сердца.

Ранее Гарик Харламов подтвердил, что сделал предложение "своей Катюхе".

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