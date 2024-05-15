Автомобили Hyundai и KIA остаются лидерами по автоугонам в Санкт-Петербурге несмотря на спад

"Ингосстрах": количество автоугонов в Санкт-Петербурге сократилось более чем на 80%

2:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

До сих пор существует мнение, что Санкт-Петербург является столицей угонов автомобилей. Однако страховая компания "Ингосстрах" уже несколько лет фиксирует снижение числа таких краж в городе. С 2019 года количество угонов автомобилей в Санкт-Петербурге сократилось более чем на 80%.

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В 2022–2023 годах лидерами по числу угонов остаются марки Hyundai и KIA. Эти автомобили популярны в России, поэтому их угоняют чаще других. Рынок китайских автомобилей в настоящее время активно развивается, но делать выводы об их угоняемости пока рано, так как статистика еще не сформирована.

Чаще всего угоняют машины, припаркованные на придомовых территориях и стоянках по месту работы владельцев. Эти парковочные места чаще всего не охраняются, что делает их более удобными для автоугонщиков.

В 2023 году самая крупная компенсация по риску "угон" в Санкт-Петербурге была выплачена владельцу Lexus RX 2019 года выпуска. Сумма выплаты составила 5,9 млн рублей.

"На протяжении нескольких лет мы отмечаем падение количества угонов в Санкт-Петербурге. В основном, это связано с сокращением рынка сбыта краденых автомобилей и ростом числа камер наблюдения. Тем не менее, вопрос нехватки запчастей до сих пор актуален на российском авторынке, поэтому угоны, вероятно, будут продолжаться. Защитить же имущественные интересы клиента поможет каско. С ним можно оставлять машину во дворе дома или на стоянке возле офиса, уезжать в отпуск или в командировку без опасений: при наличии каско страхователь не несёт финансовые потери в случаи кражи, а получает возмещение в соответствии с договором", — подчеркнул директор филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге Александр Крючков.