Новые правила для круговых перекрестков: ошибки могут стоить вам тысячи рублей

Как ездить по круговым перекресткам: изменения в ПДД и советы водителям

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С 2017 года в ПДД России изменился порядок езды по круговым перекресткам, теперь преимущество отдается тем, кто уже находится в круге. Это изменение было введено для упорядочивания движения и уменьшения количества ДТП. Перекрестки с кольцевым движением помечены специальным знаком, и водителям следует двигаться навстречу часовой стрелке. Если на перекрестке установлен светофор или работает регулировщик, правила могут изменяться в зависимости от их указаний.

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При въезде на круговой перекресток необходимо уступить дорогу машинам, уже находящимся на кольце, если иное не указано знаками. Необходимо также правильно выбирать полосу для въезда и съезда с круга, учитывая свой маршрут. Нарушение правил езды по кругу, такие как неправильное перестроение или езда не по положенной полосе, влечет за собой штрафы.

Особенно строго наказывается езда по кругу в направлении часовой стрелки, что приравнивается к езде по встречной полосе. Водители могут воспользоваться 50%-ной скидкой при оплате штрафов в первые 20 дней, но это не относится к серьезным нарушениям, таким как езда в нетрезвом виде или на незарегистрированном автомобиле.