Газета.Ru: врач-невролог Парфёнов рассказал о новых методах выявления болезни Альцгеймера

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для выявления болезни Альцгеймера нередко используются новые методы, например, тесты для оценки памяти. Об этом рассказал невролог Владимир Парфёнов.

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на врача, во время тестирования медики предлагают пациентам запомнить от 10 до 12 слов. Специалист подчеркнул: если человек забыл одно из слов, то ему будут задавать наводящие вопросы. Когда клиент с помощью подсказок вспоминает слово, это является вариантом нормы, указал эксперт.

"А вот для пациента с болезнью Альцгеймера семантическая подсказка не работает", — уточнил Парфёнов.

Он добавил, что такие люди окончательно забывают слова спустя несколько минут. По данным врача, многие россияне страдают от "субъективных когнитивных расстройств", когда присутствуют лишь умеренные проблемы с памятью. Однако если человек очень быстро и навсегда забывает ту или информацию, у него развивается деменция, резюмировал невролог.

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