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Врач Новосёлов: отказ от курения и ещё три привычки предотвратят синдром деменции

1:56
Здоровье

Согласно мнению врача-гериатра и нейрофизиолога Валерия Новосёлова, для предотвращения возникновение синдрома деменции (старческого слабоумия) необходимо в юном возрасте отказаться от курения, регулярно заниматься физическими упражнениями, придерживаться средиземноморской диеты и постоянно тренировать мозг. Об этом подробно специалист рассказал в беседе с газетой "Взгляд”.

Врач Новосёлов: отказ от курения и ещё три привычки предотвратят синдром деменции

Эксперт назвал группу болезней, которая приводит к синдрому деменции.

"В числе основных, которые встречаются в 80-85% случаев, — болезнь Альцгеймера и сосудистые заболевания мозга. Часто они совмещаются, протекают одновременно. Например, если у человека есть болезнь Альцгеймера, то сосудистый процесс будет ускорять падение когнитивных функций. Синдром деменции — это и есть выраженные когнитивные нарушения, когда человеку уже требуется помощь в повседневной деятельности", — поделился Новосёлов.

Он назвал физическую активность способом профилактики синдрома, поскольку с помощью спорта можно избежать гипоксии. Вторая привычка, которая отсрочит болезнь — правильное питание. Можно придерживаться средиземноморской диеты, которая предусматривает потребление большого количества овощей и фруктов, бобовых, морепродуктов, орехов и оливкового масла.

"В-третьих, необходим когнитивный тренинг, куда можно отнести всякие кроссворды, судоку и прочие головоломки", — советует Новосёлов.

Четвёртым пунктом в профилактике деменции является полный отказ от курения. Также врач советует избегать чрезмерного употребления алкоголя, так как это может ускорить процесс старения. Однако в умеренных количествах можно позволить себе иногда выпить бокал хорошего вина без вреда для здоровья.

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Деменция. Причины и симптомы.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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