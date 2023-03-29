Гастроэнтеролог Дианова: ешьте селёдку для защиты от тромбов и болезни Альцгеймера

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Селёдка относится к очень популярным в России блюдам. Это продукт с высоким содержанием белка, имеющий массу полезных свойств.

В селёдке содержатся полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, снижающие уровень холестерина, сокращающие риск тромбов и сердечно-сосудистых заболеваний. Доказано, что эти кислоты положительно влияют на работу мозга и сокращают вероятность старческого слабоумия. В белке рыбы нет соединительно-тканных волокон, что отличает её от мяса птицы или крупного рогатого скота, а поэтому рыба лучше и легче усваивается, как рассказала врач-гастроэнтеролог и гепатолог Нурия Дианова.

"Эта доступная рыба содержит витамин D и фосфор, которые помогают укрепить кости, предотвращая развитие остеопороза, — поведала эксперт изданию Пчела. — А витамин B12 помогает сохранять хорошее зрение. Наконец, селёдка богата микроэлементами, такими как йод и селен, которые помогают поддерживать иммунную систему в хорошем состоянии".

Она также подчеркивает, что в селёдке содержатся фосфор, натрий, калий, йод и различные витамины группы B и Е. А имеющаяся здесь незаменимая аминокислота метионин очень полезна при болезнях печени.

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